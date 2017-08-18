Игры Бундеслиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах теракта в Испании

Матчи в первой и второй Бундеслиге в Германии на этих выходных будут начинаться с минуты молчания в память о жертвах теракта в Испании, сообщает официальный сайт турниров.
«Таким образом мы хотим выразить солидарность с испанским народом и в частности с 15 игроками из Испании, которые выступают в первой и второй Бундеслиге. Мы сопереживаем с семьями и друзьями погибших, а многочисленным раненым желаем скорейшего полного выздоровления», — говорится в заявлении.
17 августа в Испании в результате теракта погибли более 13 человек, а ещё около 100 получили ранения различной степени тяжести.