Эмери: отсутствие Мбаппе в заявке «Монако» на матч — это не проблема «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал решение «Монако» не включать звёздного нападающего Килиана Мбаппе в список игроков, вызванных на матч 3-го тура Лиги 1 с «Метцем» (18 августа). По сведениям зарубежных СМИ, это решение, скорее всего, связано с серьёзным интересом парижан к форварду.
«Мне неважно, что происходит в „Монако“. Я думаю только о „ПСЖ“, наших нынешних игроках и предстоящем матче с „Тулузой“. Если Мбаппе остался вне списка „Монако“, это проблема для монегасков в ближайшей игре с „Метцем“, но это не проблема „ПСЖ“. Для нас нет никакой разницы», — приводит слова Эмери Foot01.
Мбаппе не включён в список игроков «Монако», вызванных на матч с «Метцем»