Мбаппе не включён в список игроков «Монако», вызванных на матч с «Метцем»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим не вызвал нападающего Килиана Мбаппе на гостевой матч 3-го тура Лиги 1 с «Метцем».
Мбаппе не вышел на поле в прошлом поединке с «Дижоном» (4:1), оставшись на скамейке запасных. В прессе появилась информация о том, что клуб решил наказать игрока на фоне слухов о его договорённости с «ПСЖ». Впрочем, Жардим подчеркнул, что руководство клуба не наказывало молодое дарование, а просто пыталось оградить его от давления.
Поединок между «Метцем» и «Монако» состоится 18 августа на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен».
Жардим: не выпускать Мбаппе на поле в матче с «Дижоном» — решение клуба