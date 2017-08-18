Клубный магазин «Барселоны» не получил ни одного заказа футболки Паулиньо

Вчера, 17 августа, «Барселона» провела презентацию полузащитника Паулиньо, который перешёл в каталонский клуб из китайской команды «Гуанчжоу Эвергранд» за € 40 млн. Издание Goal информирует, что трансфер 29-летнего бразильца не вызвал особого ажиотажа у поклонников сине-гранатовых.
Сотрудники официального клубного магазина «Барселоны», который расположен на стадионе «Камп Ноу», сообщили источнику, что за весь вчерашний день ни один болельщик не заказал футболку Паулиньо. В «Барселоне» бразилец взял 15-й номер.
Паулиньо взял в «Барселоне» 15-й номер