Громов: интересно, сколько у ультрас «Карпат» родных работает в России?

Новичок «Зари» Артём Громов, в прошлом выступавший за «Крылья Советов», прокомментировал обвинения львовских ультрас в пророссийской позиции, из-за чего у полузащитника сорвался переход в «Карпаты».
«Мне безразлично. В конце концов, невозможно же на всё обращать внимание и всем нравиться. У меня такое впечатление, что это заказные упрёки. Интересно, сколько у этих ультрас родных работает на стройке в России? Я уверен, таких очень много. Но им важнее проехаться по футболисту. И я вообще этого не читаю. Друзья волновались, звонили. Немного обидно. Я же хотел как можно быстрее найти команду в Украине, чтобы начать тренировки и набирать форму. Приехал во Львов, встретился с почётным президентом Дыминским. Всё было хорошо.
Журналисты меня упрекали в пророссийской позиции, потому что я в соцсетях обвинял США во всех войнах в мире? Я не знаю, откуда они эти бздуры берут. Вот пишут, что пули летят. Куда они летят? Я куда-то поехал стрелять? Я просто работал, как миллионы украинцев в России», — сказал Громов в интервью Depo.ua.