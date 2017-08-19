Смоллинг: в раздевалке «Манчестер Юнайтед» я постоянно улыбаюсь

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг высоко оценил атмосферу в раздевалке манкунианцев и отметил, что в команде хватает игроков, которые любят пошутить.
«Трудно сделать так, чтобы в коллективе из 25 человек каждый ладил с каждым, но у нас это получается. В „МЮ“ все смеются и шутят, в раздевалке постоянно играет музыка — атмосфера замечательная. Такое есть не везде. Я слышал много историй из других клубов и могу сказать, что „МЮ“ очень повезло с атмосферой в команде.
Погба, Лингард, Янг — очень весёлые ребята. В раздевалке «МЮ» я постоянно улыбаюсь, потому что вокруг полно забавных шуток. Каждый получает от этого удовольствие", — цитирует Смоллинга Metro.
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