Тарханов: в матче «Урала» с ЦСКА была равная игра

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал домашнюю ничью с ЦСКА (0:0) в матче седьмого тура российской Премьер-Лиги.
«Два момента было у ЦСКА, где спас нас Годзюр. У нас был стопроцентный момент во втором тайме, Бавин должен был забить. В принципе, равная игра. Наверное, счёт по игре. Полегче нам стало, когда Головин с Дзагоевым ушли с поля. У ЦСКА хорошая команда.
Хорошо, что не проигрываем. Думаю, всё-таки наступит момент, когда «Урал» начнёт выигрывать», — сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».
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