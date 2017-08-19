Каррера: удаление упростило «Локомотиву» игру, она могла быть абсолютно другой

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал поражение в матче 7-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (3:4).
«Удаление упростило «Локомотиву» игру. Могла быть абсолютно другая игра, но, увы, это произошло и мы проиграли.
Увы, нам смогли сразу забить во втором тайме. Когда играли вдевятером, у нас были недочёты, мы не смогли контролировать игру. Когда команда в меньшинстве, очень сложно контролировать всех соперников.
С понедельника будем готовиться к Хабаровску. Последующая пауза в чемпионате пойдёт нам на руку, будем работать над ошибками. Чемпионат продолжается», — заявил Каррера.
«Спартак» проиграл «Локомотиву», ведя 2:0 после первого тайма