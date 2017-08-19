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«Спартак» проиграл «Локомотиву», ведя 2:0 после первого тайма

19 августа 2017, суббота. 19:24 Футбол

В матче 7-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» на стадионе «Открытие Арена» проиграл со счётом 3:4 «Локомотиву».

Красно-белые открыли счёт на 30-й минуте — отличился Денис Глушаков. Незадолго до конца первого тайма Луис Адриано сделал счёт 2:0. В компенсированное время подопечные Массимо Карреры остались вдесятером: Александр Самедов получил жёлтую карточку за симуляцию, но, поскольку предупреждение было вторым, покинул поле. Уже в начале второго тайма красно-зелёные один мяч отыграли — точным ударом отметился Дмитрий Баринов. На 68-й минуте «железнодорожники» сумели сравнять счёт — отличился Алексей Миранчук. На 83-й минуте команда Юрия Сёмина впервые повела в счёте — Александр Коломейцев поразил ворота Александра Селихова. В компенсированное время команды обменялись забитыми мячами — на гол Мануэла Фернандеша действующий чемпион ответил голом Квинси Промеса, что не спасло хозяев поля от поражения.

«Локомотив» набрал 16 очков и сравнялся с лидирующим «Зенитом», которому ещё предстоит сыграть в этом туре. «Спартак» (8 ) располагается на 10-й строчке.

Россия - Премьер-Лига. 7-й тур
19 августа 2017, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
3 : 4
Локомотив М
Москва
1:0 – Глушаков – 30, 2:0 – Адриано – 43, 2:1 – Баринов – 48, 2:2 – Миранчук – 68, 2:3 – Коломейцев – 83, 2:4 – Фернандеш – 90+1, 3:4 – Промес – 90+2
Удаления: Самедов, 45+1 – нет

Голы можно посмотреть в официальном «твиттере» РФПЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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