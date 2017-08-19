Меркулов: согласен с мнением, что «Урал» заслуживал победы в матче с ЦСКА

Защитник «Урала» Михаил Меркулов поделился мнением о матче 7-го тура РФПЛ с ЦСКА, состоявшемся 19 августа в Екатеринбурге и завершившемся со счётом 0:0.
«Казалось, что «Урал» заслуживал победы? Согласен. Особенно в первые 25 минут матча у нас было преимущество. Забей тогда, мы бы додержали победу. И где-то на контратаках ещё бы поймали соперника. Во втором тайме немного подсели, но всё равно у нас были выходы в атаку. Да, согласен, могли дожимать.
Что касается большого количества ничейных результатов, то хотелось бы дома выигрывать, а ничейный результат в гостях считаю положительным. Но дома бы хотелось радовать болельщиков голами и победами. Есть и положительный момент. Раньше с «Зенитом» не могли набрать очки, с ЦСКА была только одна ничья за последние несколько лет. Поэтому, считаю, ничьи с ЦСКА и «Зенитом» — это положительный результат. Думаю, в ближайшее время мы наберём три очка и порадуем болельщиков.
Команда находится в хорошем состоянии. Мы сейчас смотрели, кто и сколько сегодня пробежал. Мы на два километра пробежали больше, чем ЦСКА. Поэтому все в оптимальной форме, все готовы к борьбе и физическим нагрузкам», — сказал Меркулов.