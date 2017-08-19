Паулиньо не поможет «Барселоне» в игре с «Бетисом» из-за бюрократических проблем

Новичок «Барселоны» Паулиньо не поможет сине-гранатовым в матче первого тура чемпионата Испании с «Бетисом» (20 августа). Каталонцы пока не закончили обмен всеми необходимыми документами с китайским «Гуанчжоу Эвергранд» о трансфере бразильца, поэтому не могут внести его в заявку на Примеру, пишет Marca.
Также в матче с «Бетисом» не примет участия полузащитник Андрес Иньеста, у которого травма мышцы правого бедра. Зато готов сыграть защитник Херард Пике, получивший повреждение во втором тайме ответного матча с «Реалом» (0:2) в Суперкубке Испании.
Клубный магазин «Барселоны» не получил ни одного заказа футболки Паулиньо