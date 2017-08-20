Жена Зобнина и другие красавицы трибун, которых расстроил «Спартак». Фотообзор

19 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве «Локомотив» в матче седьмого тура российской Премьер-Лиги одержал волевую победу над «Спартаком» со счётом 4:3. Победный гол на счету португальского полузащитника красно-зелёных Мануэла Фернандеша.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча «Спартак» – «Локомотив», подготовленные специальными фотокорреспондентами Александром Сафоновым, Александром Мысякиным и Дмитрием Голубовичем.
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