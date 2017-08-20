Гарай, которого хотел купить «Спартак», на следующей неделе перейдёт в «Ювентус»

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай на следующей неделе станет игроком «Ювентуса». Об этом пишет Football Italia со ссылкой на аргентинское издание Varsky Sports. Экс-игрок «Зенита» призван заменить в туринском клубе Леонардо Бонуччи.
Ранее переговоры с «Валенсией» о трансфере Гарая вёл московский «Спартак», но не захотел доплачивать за аргентинца € 2 млн и отказался от варианта с его приобретением. «Валенсия» просила за Гарая € 20 млн и предоставляла рассрочку на четыре года, в то время как красно-белые были готовы заплатить только € 18 млн.