«Спартак» не стал доплачивать € 2 млн за Гарая и вышел из переговоров

Руководство московского «Спартака» не стало доплачивать € 2 млн и вышло из переговоров с испанской «Валенсией» по трансферу защитника Эсекьеля Гарая.
Как стало известно «Чемпионату», «Валенсия» просила выплатить € 20 млн за трансфер игрока и предоставляла рассрочку на четыре года, в то время как «Спартак» был готов заплатить только € 18 млн. После переговоров на прошлой неделе в Валенсии заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов взял паузу для консультаций с акционерами, а сегодня красно-белые отказались от дальнейших переговоров.
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