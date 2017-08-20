Карадениз стал лучшим бомбардиром «Рубина» в РФПЛ

Забив гол в матче седьмого тура российской Премьер-Лиги с «Анжи», полузащитник «Рубина» Гёкдениз Карадениз стал единоличным лидером клуба из Казани по количеству голов в РФПЛ.
Как сообщает официальный сайт «Рубина», теперь на счету 37-летнего турецкого футболиста 38 голов в российском чемпионате.
Следом в списке лучших бомбардиров клуба в РФПЛ расположились Алехандро Домингес (37 голов) и Александр Бухаров (33).
Всего на счету Карадениза, который выступает за «Рубин» с 2008 года, 51 гол во всех турнирах в составе казанской команды.
Напомним, что «Рубин» на своём поле разгромил «Анжи» со счётом 6:0.
Бауэр: в «Рубине» все сыграли здорово, но Карадениз в матче с «Анжи» был лучшим