Источник: «Манчестер Сити» готов выкупить Месси у «Барселоны» за € 300 млн

«Манчестер Сити» хочет выкупить контракт форварда Лионеля Месси у «Барселоны», утверждает Mundo Deportivo со ссылкой на издание C+ Francia. Сообщается, что «горожане» готовы выплатить сине-гранатовым всю сумму отступных в контракте Месси, которая составляет € 300 млн.
По данным источника, «Манчестер Сити» намерен воспользоваться промедлением «Барселоны» в продлении контракта с Месси. Ранее каталонцы объявили о договорённости с аргентинцем, но подпись под новым соглашением он пока так и не поставил. Сумма отступных по обновленному контракту должна возрасти до € 400 млн, и английский клуб хочет купить Месси, чтобы избежать повышения цены.
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