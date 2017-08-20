«Барселона» – «Бетис»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:15

Сегодня, 20 августа, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» состоится матч 1-го тура испанской Примеры нового сезона между «Барселоной» и «Бетисом».
Встреча начнётся в 21:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Бетис».
Ранее команды встречались друг с другом 104 раза. 62 матча завершился победой «Барселоны», 21 раз команды сыграли вничью, и 21 раз сильнее оказались футболисты «Бетиса».
Последняя встреча между этими командами состоялась в январе 2017 года и завершилась вничью со счётом 1:1.