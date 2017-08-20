Семак: Ванека заменили из-за проблемы с ногой, жалко его

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился впечатлениями от гостевого матча 7-го тура российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:1), а также рассказал, с чем связана замена чешского полузащитника Ондржея Ванека после перерыва. Именно Ванек забил гол в составе «Уфы».
«Тяжёлая игра, как и все предыдущие матчи. Обидно пропускать гол в концовке, но в первом тайме мы много ошибались. Старались играть, создавали моменты, но недотерпели, пропустили. Плюс – даже после гола атаковали, создали опасные ситуации. Надо отдать должное ребятам: после пропущенного гола продолжили атаковать, что очень сложно с любым соперником.
Ванека заменили вынужденно, у него проблемы с ногой. Завтра будет обследование, которое покажет, насколько всё серьёзно. Жалко его, Ванек только набрал форму в последних матчах. Что касается других замен, было сложно принимать решения. Никто не выпадал из игрового рисунка, а в моменте с голом нельзя было кого-либо обвинить. Все двигались хорошо, и не было необходимости менять игроков», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.