Семак: обидно в конце пропускать, немножко «Уфе» не хватило

Главный тренер «Уфа» Сергей Семак прокомментировал результат гостевого матча 7-го тура российской Премьер-Лиги с «Динамо». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
«Обидно в конце пропускать. Немножко нам не хватило. Даже после пропущенного хотели выиграть, шли вперёд, было два очень хороших момента, чтобы забить и выиграть. Конечно, все расстроены. И пропускать обидно, и не забивать мячи такие очень обидно. Но это футбол. К сожалению большому не смогли взять три очка сегодня.
Будем готовиться к следующим матчам, делать работу наш ошибками и двигаться вперёд", — заявил Семак в эфире телеканала «Наш футбол».
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