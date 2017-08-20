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Гунько: для «Спартака» и Кутепова очень важно, что он получил игровую практику

20 августа 2017, воскресенье. 21:23 Футбол

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько поделился впечатлениями от домашнего матча 9-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Ротором-Волгоград» (2:2), а также высказал мнение об игре защитника Ильи Кутепова, проведшего на поле все 90 минут.

«Второй тайм, особенно концовку, мы провели лучше, чем первую половину встречи. По ходу игры нам дважды пришлось отыгрываться после голов, пропущенных со стандартов. При этом команда, к сожалению, не реализовала отличные, практически стопроцентные моменты.

Можно ли говорить о недооценке соперника? Не думаю. Скорее дело в том, что мы долго «раскачивались».

Илья провёл встречу хорошо, на своём уровне. При этом для клуба и лично для Кутепова очень важно, что он получил игровую практику. Как вы знаете, на днях наш защитник был вновь вызван в национальную сборную", — приводит слова Гунько официальный сайт «Спартака».

Источник: Официальный сайт ФК "Спартак" Сообщить об ошибке
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Спартак-2 ФК Спартак Дмитрий Гунько Илья Кутепов
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