Ригони, который близок к переходу в «Зенит», попрощался с «Индепендьенте»

Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони попрощался со своими партнёрами по команде и болельщиками клуба.
Аргентинский клуб опубликовал видео с прощальными словами 24-летнего хавбека в «Твиттере». Ригони объявил о своём уходе из «Индепендьенте», поблагодарил всех сотрудников клуба и пожелал им удачи.
Ранее сообщалось, что «Индепендьенте» принял предложение «Зенита» о трансфере Ригони. Сине-бело-голубые заплатят за футболиста € 10,5 млн за вычетом налогов. На следующей неделе Эмилиано отправится в Россию и подпишет с «Зенитом» контракт на четыре года.
Посмотреть видео можно в «твиттере» «Индепендьенте».
«Индепендьенте» согласился продать Ригони в «Зенит» за € 10,5 млн