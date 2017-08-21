Пикфорд: для «Эвертона» было бы здорово попасть в четвёрку и обойти «Ливерпуль»

Вратарь Джордан Ли Пикфорд, который в июне перешёл из «Сандерленда» в «Эвертон» за € 34 млн, отметил, что «ириски» способны попасть в зону Лиги чемпионов по итогам сезона.
«Мы продали Лукаку этим летом, но потратили много денег. Поэтому в команде рассчитывают на успех. Мы должны сосредоточиться на том, что мы делаем, и выжимать максимум в каждом отдельно взятом матче.
Это АПЛ, тут нужно побеждать в больших играх, если хочешь попасть в топ-4. Было бы здорово попасть в четверку и обойти „Ливерпуль“, нам это по силам», — цитирует Пикфорда Liverpool Echo.
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