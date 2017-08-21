Вальверде: преимущество, что можем использовать Месси как ложного 9-го номера

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде выразил удовлетворение тем, что в его распоряжении есть такой разносторонний футболист, как нападающий Лионель Месси. Наставник каталонской команды подчеркнул, что многогранность таланта Месси позволяет его использовать не на одной позиции.
«Это ещё одна возможность. Для нас преимущество, что можем использовать Месси как ложного 9-го номера. Но ещё посмотрим, как будут развиваться события. Ясно, что у нас должны быть соответствующие футболисты, чтобы обеспечивать глубину атаки», — приводит слова Вальверде Marca.
Вальверде: стиль игры «Барсы» не изменился — нужны игроки, которые нам помогут