Вальверде: стиль игры «Барсы» не изменился — нужны игроки, которые нам помогут

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился впечатлениями от победы над «Бетисом» в матче первого тура испанской Примеры. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
«Мы показали хороший футбол и доминировали на поле. Месси в роли „ложной девятки“ — один из вариантов нашей игры, мы пробовали его в предсезонке. Такая модель позволяет лучше использовать скоростные качества Алькасера и Деулофеу.
Мы потеряли некоторую глубину с уходом Неймара, теперь нужно понять, как её вернуть Мы всегда должны быть вместе, помогать друг другу и действовать организованно. Стиль игры «Барселоны» остался тем же — нужны игроки, которые нам помогут", — цитирует Вальверде Marca.
«Барселона» стартовала в чемпионате Испании с победы над «Бетисом»