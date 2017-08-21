Руди не боится конкуренции в «Баварии» с Т. Алькантарой

Нового полузащитника мюнхенской «Баварии» Себастьяна Руди не пугает конкуренция с таким футболистом, как хавбек сборной Испании Тьяго Алькантара. Руди пополнил ряды мюнхенцев перед стартом нынешнего сезона, защищая до этого цвета «Хоффенхайма».
«Я счастлив, что перешёл в «Баварию». С самого начала я и Никлас Зюле адаптировались к команде. Благодаря этому мы можем выступать лучше. Так что переход в «Баварию» был правильным шагом. Что же касается конкуренции, то она меня радует. Я перешёл в «Баварию», чтобы совершенствоваться, и знаю, что это возможно посредством конкуренции», — приводит слова Руди Bild.