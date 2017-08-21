Бавин: есть обида, что после моего ухода ЦСКА стал уделять внимание молодёжи

Полузащитник «Урала» Юрий Бавин рассказали о периоде, когда он защищал цвета ЦСКА. За московский клуб хавбек выступал с 2013 по 2014 год, при этом долгое время находясь в структуре «армейского» клуба.
«Я очень долгое время был в структуре ЦСКА, практически 12 лет. Да, со временем дорос до капитанства в «молодёжке». В то время было очень тяжело попасть в основу, была основная обойма – 12-13 человек, которые играли постоянно. Изредка, когда основные футболисты разъезжались по сборным, нас подтягивали к тренировкам с основой.
В тот момент купили Вернблума, Натхо, Ерёменко пришёл, было очень тяжело попасть в команду, поэтому я стал искать другие варианты для продолжения карьеры.
Есть небольшая обида, что именно сейчас, когда меня в команде нет, ЦСКА стал уделять внимание молодёжи. Так получилось, что, когда я ушёл, у команды немного поменялся курс. Но это жизнь, так бывает. Я рад за ребят, они все из дубля, рад, что у них есть шанс, который, может быть, и был у меня, но у них он в более реальных условиях. Сейчас всё зависит от них», — цитирует Бавина «Областная газета».