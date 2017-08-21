Маркизио может покинуть «Ювентус» до конца трансферного окна

Полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио может покинуть стан «старой синьоры» ещё до закрытия нынешнего текущего трансферного окна, сообщает La Gazetta dello Sport.
К такому шагу хавбека подталкивает активная трансферная политика «бьянконери», которые уже приобрели у «ПСЖ» Блеза Матюиди и, по информации прессы, намерены заполучить ещё одного полузащитника высокого класса. Таким образом, Маркизио не чувствует, что продолжит быть в «Ювентусе» на первых ролях, и хочет подыскать себе новое место работы.
«Ювентус» объявил о переходе Матюиди за € 30,5 млн с учётом бонусов