«Ювентус» официально объявил о переходе полузащитника Блеза Матюиди, ранее выступавшего за «ПСЖ». Игрок подписал с туринцами трёхлетний контракт и получил в итальянской команде 14-й номер.
Сумма трансфера составила € 20 млн, которые будут перечислены тремя траншами. Ещё € 10,5 млн французский клуб может получить в случае выполнения определённых требований (речь идёт о количестве матчей за «Ювентус»).
В первых двух матчах нового сезона французской Лиги 1 Матюиди провёл на поле в общей сложности 26 минут, оба раза выйдя на замену.
«Ювентус» объявил о переходе Матюиди за € 30,5 млн с учётом бонусов
Фото: juventus.com