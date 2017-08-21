Полузащитника «Спартака» Тимофеева прооперируют 25 августа в Риме

«Спартак» начал подготовку к матчу 8-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск», который состоится 27 августа. После дерби с «Локомотивом» (3:4) главный тренер красно-белых Массимо Каррера предоставил игрокам выходной.
Как сообщает официальный сайт «Спартака», сегодня в 17:00 мск на базе в Тарасовке стартовал практический урок. Для тех футболистов, которые в субботу провели на поле большую часть матча, занятие носило восстановительный характер. Остальные провели полноценную тренировку.
Полузащитник Роман Зобнин и нападающий Зе Луиш продолжают трудиться по индивидуальной программе. Хавбеку Артёму Тимофееву, который получил тяжёлую травму в матче 5-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (2:0), 25 августа в Риме будет сделана операция. Ранее сообщалось, что операция пройдёт 23-го числа.