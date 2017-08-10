Ларин: срок восстановления Тимофеева прогнозируется в шесть месяцев

Директор футбольной школы «Чертаново» Николай Ларин раскрыл подробности травмы полузащитника «Спартака» Артёма Тимофеева, которую он получил в матче 5-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (2:0). Встреча состоялась 9 августа.
«Артём — наш воспитанник, я с ним на связи 24 часа. Его друзья, родственники, болельщики, сотрудники клуба помогают ему справиться с этой ситуацией. Сейчас он чувствует себя хорошо и не сомневается, что вернётся в большой футбол. Ему предстоит операция, она пройдёт 23 августа. Примерный срок восстановления прогнозируется в шесть месяцев», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Тимофеев – Глушакову: спасибо, Глуш, скоро вернусь, ждите