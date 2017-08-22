Карпин: новичков «Зенита», кроме Паредеса, знали только специалисты

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин подвёл итоги первых семи туров чемпионата России. В частности, он отметил, что лидирующий в РФПЛ «Зенит» провёл качественную селекцию, несмотря на то что новичков сине-бело-голубых знали далеко не все болельщики.
«Прошло всего семь туров, всего четверть дистанции, и всё ещё может произойти. Следующие семь туров могут всё поменять. То, что на данный момент „Зенит“ с точки зрения игры и набора очков является явным фаворитом в борьбе за чемпионство, — это однозначно. Есть команды, которые пытаются составить конкуренцию, но сине-бело-голубые — явные фавориты на текущий момент.
Нельзя говорить, что „Зенит“ потратил кучу денег на звёзд. Не думаю, что болельщики знали всех новичков клуба до их приезда в Россию. Ну, только Паредеса. А остальных — от Мамманы и до Дриусси — знали, наверное, только специалисты футбола. И фамилия Ригони, наверное, тоже никому ничего сейчас не скажет. Значит, правильные приобретения сделаны. Тренер хочет игроков не за 222 миллиона, как купили Неймара, их привозят, и это даёт результат. Если говорить о слабых местах, то у „Зенита“ не всё в порядке в центре обороны. Поэтому туда и ищут новичка. Наверное, не всё устраивает Манчини», — сказал Карпин в эфире программы «Футбол России».