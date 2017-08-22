Карпин: «Спартак», ведя в счёте 2:0, по идее, не должен проигрывать такие матчи

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин выразил мнение, что красно-белым не нужно предъявлять претензии судье матча 7-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (3:4) Алексею Еськову, который ограничился жёлтой карточкой Алексею Миранчуку за фол на Денисе Глушакове.
«Если бы было удаление Миранчука, возможно, было бы по-другому. Возможно, „Локомотив“ бы не выиграл. Но, возможно, и выиграл бы всё равно. Несмотря на игру в неравных составах, „Спартак“, ведя в счёте 2:0, по идее, не должен проигрывать такие матчи. Тем более команда позволяет себе забивать четыре гола. Другое дело, что если бы удалили Миранчука, игра могла бы пойти по другому сценарию — это да, наверное. А в Суперкубке кого-то не удалили у „Спартака“, — сказал Карпин в эфире программы «Футбол России».