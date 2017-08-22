«Тоттенхэм» близок к заключению сделки с «ПСЖ» по Орье в размере € 25 млн

«Тоттенхэм Хотспур» близок к достижению договорённости с «ПСЖ» по трансферу защитника Сержа Орье, сообщается на странице Get French Football в «Твиттере». Сумма сделки составит около € 25 млн.
Ранее сообщалось, что в услугах 24-летнего ивуарийца также заинтересован «Манчестер Юнайтед». Однако переезд Орье в Англию может быть осложнён из-за запрета на пересечение английской границы. В ноябре 2016 года защитник не смог сыграть против «Арсенала» в Лиге чемпионов, так как власти Великобритании не пустили игрока в страну. Причиной послужило нападение на полицейского в Париже.
В минувшем сезоне Орье провёл 22 матча в чемпионате Франции и отметился тремя результативными передачами.
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