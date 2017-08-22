Невилл: удалить Уолкера главному арбитру подсказал четвёртый судья

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл прокомментировал удаление защитника «Манчестер Сити» Кайла Уолкера в матче 2-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:1). По мнению Невилла, главный арбитр матча Роберт Мэдли принял решение с помощью четвёртого судьи Майкла Оливера.
«Думаю, решение принималось при участии четвёртого арбитра — Майкла Оливера. Эпизод произошёл прямо перед ним. Впрочем, как всё было на самом деле, мы вряд ли узнаем. Арбитры постоянно общаются между собой и находятся в контакте. Думаю, Мэдли получил информацию от Оливера», — приводит слова Невилла Mirror.
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