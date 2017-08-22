Иньеста: не повышаю голоса на одноклубников и не устраиваю нагоняев

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста подчеркнул, что всегда спокоен в общении с партнёрами по команде, предпочитая не говорить с ними на повышенных тонах после ошибок.
«Нет, я не такой. Предпочитаю беседовать и способствовать конструктивному развитию событий, чтобы все обозначали прогресс. Не повышаю голоса на одноклубников и не устраиваю нагоняев. Но ведь я конкурентоспособен, не правда ли? Конкурентоспособность – единственное средство для того, чтобы столько лет играть в таком клубе. С детских лет я переживал всё это, поскольку надо было побеждать и побеждать. И этот ген конкурентоспособности у меня есть», — цитирует Иньесту El Pais.
Ранее приводились слова Иньесты о том, что он может не продлить контракт с каталонским клубом.