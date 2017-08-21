Иньеста: планирую уход из «Барселоны», чего раньше не делал

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста не исключает, что покинет свой нынешний клуб по окончании текущего сезона. Футболист сборной Испании подчеркнул, что в последнее время ему пришлось пережить то, с чем он раньше не сталкивался.
«Я всё ещё не продлил контракт с «Барселоной». Я пережил чувства, которые раньше мне были незнакомы. Но полагаю, что это нормально. Теперь есть сценарий, которого три года назад я и представить себе не мог. Скажем так: сейчас планирую уход из «Барселоны», чего раньше не делал», — цитирует Иньесту El Pais.
Ранее приводились слова Иньесты о том, что он не осуждает нападающего Неймара за переход из каталонского клуба в «ПСЖ».
Соглашение Иньесты с «Барселоной» в силе до лета 2018 года.