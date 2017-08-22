На телеканале «Царьград» будут выходить передачи о футболе и болельщиках

22 августа стартует новый проект «Фанзона», передача о футболе и болельщиках, которая будет выходить в еженедельном формате на телеканале «Царьград». Сегодня программа выйдет в 21:20 мск, в дальнейшем передача будет выходить в это же время по понедельникам.
Проект «Фанзона» будут вести известный футбольный эксперт, бывший пресс-секретарь РФС Андрей Малосолов вместе с Олесей Лосевой. Проект будет ориентирован на качественный телевизионный продукт, где представлен футбол и спорт в целом и субкультура фанатов и болельщиков.
Кроме того планируется задействовать в передачах ряд известных фанатских личностей в спецпроекте в режиме live. Будут приглашаться руководители спорта, тренеры, футболисты и болельщики.