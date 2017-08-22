Гончаренко: ЦСКА не намерен сохранять результат первого матча с «Янг Бойз»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с «Янг Бойз» в квалификации плей-офф Лиги чемпионов, который состоится 23 августа в Москве. В первом матче, состоявшемся 15 августа в Швейцарии, ЦСКА выиграл со счётом 1:0.
«Был ли первый матч с «Янг Бойз» самым сложным для меня в ЦСКА? Да, нам пришлось много поработать в обороне. В Лиге чемпионов собраны команды с психологией победителя. Команды умеют и любят играть в позиционном нападении. Много прессинга на половине поля соперника. Результатом, которого мы добились в Швейцарии, мы довольны, но не намерены его сохранять. Нам надо забыть тот результат и улучшать нашу атаку.
Как отношусь к критике? Ваша работать оценивать, анализировать, прикидывать, критиковать. У нас другая задача — быть максимально подготовленными к матчам. Нам часто мешает, что мы после жеребьёвки утверждаем, что мы сильнее соперника. Сейчас вообще тяжело говорить об уровне — кто слабее или сильнее в раунде плей-офф Лиги чемпионов», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.