Советника загребского «Динамо» Мамича ранили во время покушения в Боснии

Футбольный функционер Здравко Мамич был ранен во время покушения, сообщает пресс-служба загребского «Динамо», где Мамич работает советником. Нападение произошло в боснийском городе Томиславград, куда Мамич приехал на могилу отца.
Функционер получил огнестрельное ранение в ногу. После оказания первой помощи он покинул больницу.
С 2001 по 2016 год Мамич возглавлял «Динамо», а после ухода с этого поста занял должность советника. В настоящее время функционер находится под следствием по делу о финансовых махинациях. С 2014 года на Мамича было совершено несколько нападений. Также он неоднократно становился участником конфликтов с коллегами.
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