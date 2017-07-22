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Фанаты «Войводины» напали на хавбека команды Труйича после вылета из Лиги Европы

22 июля 2017, суббота. 02:22. Футбол

На полузащитника сербской «Войводины» Николу Труйича напали болельщики его же клуба, сообщает L`Equipe. Произошло это после ответного матча первого квалификационного раунда Лиги Европы против словацкого «Ружомберока».

«Войводина» выиграла у «Ружомберока» первый матч на своём поле со счётом 2:1, однако в гостях проиграла 0:2 и покинула турнир. После игры в Словакии группа болельщиков «Войводины» ворвалась в раздевалку команды и напала на 25-летнего Труйича

Международный профсоюз игроков (FIFPro) уже обратился к УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное дело в отношении обоих клубов.

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Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
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Войводина Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
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