Тухель может сменить Конте на посту главного тренера «Челси»

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель может возглавить «Челси», сообщает Sport Bild.
Решение о смене нынешнего наставника команды Антонио Конте на Тухеля приняли владелец «Челси» Роман Абрамович и исполнительный директор клуба Марина Грановская. Также ими рассматривалась кандидатура бывшего главного тренера «Барселоны» Луиса Энрике, но его минус — в плохом владении английским языком.
Тухель тренировал «Боруссию» с 2015 года и за это время выиграл Кубок Германии. Об отставке Тухеля было объявлено 30 мая 2017 года.