В Кубке лиги «МЮ» сыграет с «Бёртон Альбион», «Ливерпуль» — с «Лестер Сити»

В Пекине состоялась жеребьёвка третьего раунда Кубка английской лиги. На этом этапе к турниру присоединятся команды, участвующие в европейских соревнованиях. Согласно жребию, обладатель трофея прошлого сезона «Манчестер Юнайтед» дома встретится с «Бёртон Альбион».
Что касается матчей остальных участников еврокубков, «Ливерпуль» сыграет с «Лестер Сити» на выезде, «Эвертон» встретится с «Сандерлендом», «Манчестер Сити» отправится в гости к «Вест Бромвич Альбион», «Арсенал» примет «Донкастер Роверс», а «Челси» проведёт домашний матч с «Ноттингем Форест». «Тоттенхэм» сразится с победителем пары «Барнсли»/«Дерби Каунти».
16 матчей третьего раунда турнира пройдут на неделе, которая возьмёт своё начало 18 сентября.
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