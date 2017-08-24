175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

В Кубке лиги «МЮ» сыграет с «Бёртон Альбион», «Ливерпуль» — с «Лестер Сити»

24 августа 2017, четверг. 07:23 Футбол

В Пекине состоялась жеребьёвка третьего раунда Кубка английской лиги. На этом этапе к турниру присоединятся команды, участвующие в европейских соревнованиях. Согласно жребию, обладатель трофея прошлого сезона «Манчестер Юнайтед» дома встретится с «Бёртон Альбион».

Что касается матчей остальных участников еврокубков, «Ливерпуль» сыграет с «Лестер Сити» на выезде, «Эвертон» встретится с «Сандерлендом», «Манчестер Сити» отправится в гости к «Вест Бромвич Альбион», «Арсенал» примет «Донкастер Роверс», а «Челси» проведёт домашний матч с «Ноттингем Форест». «Тоттенхэм» сразится с победителем пары «Барнсли»/«Дерби Каунти».

16 матчей третьего раунда турнира пройдут на неделе, которая возьмёт своё начало 18 сентября.

«Вулверхэмптон» выбил «Саутгемптон» из Кубка английской лиги
Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Вест Бромвич Донкастер Роверс Лестер Сити Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Сандерленд Тоттенхэм Хотспур ФК Эвертон Челси
Новости. Футбол
24 августа 2017, четверг
08:17 Бартомеу обсудит с Месси вопрос контракта и отношений с игроками «Барселоны»
08:15 Агент: Эмре Мор перешёл бы в «Реал» или в «Барселону», но они не хотели его
08:11 Гол Мовсисяна помог «Реалу Солт-Лейк» разгромить «Сан-Хосе Эртквейкс»
08:00 Вернблум скалился на Витиньо, Васин развеселил Понтуса жестом. Фоторепортаж
07:31 «ПСЖ» согласен продать ди Марию «Барселоне» за € 50 млн
07:30 Штарке: у «Баварии» нет твёрдо установленного тактического рисунка
07:28 Видич: Мхитарян должен быть более эгоистичным и забивать по 10-15 голов за сезон
07:23 В Кубке лиги «МЮ» сыграет с «Бёртон Альбион», «Ливерпуль» — с «Лестер Сити»
06:57 Майораль: если остаюсь в «Реале», значит, вижу для себя перспективы
06:52 «Боруссия» Д заинтересовалась Корне и Малкомом в качестве замены У. Дембеле
06:51 Наставник «Сент-Этьена» считает, что Неймар поступил верно, покинув «Барселону»
06:28 Хамесу нравится Мюнхен, в том числе из-за неназойливости болельщиков «Баварии»
06:19 Игрок «Реала» М. Льоренте: Хенто советует мне сохранять спокойствие
05:50 Хендерсон: рады вернуться в Лигу чемпионов, где «Ливерпулю» и положено быть
05:28 Видеообзор матча «Реал» — «Фиорентина» за кубок Сантьяго Бернабеу
05:11 Бенитес: в «Ньюкасле» слишком много игроков из Чемпионшипа, которые должны уйти
04:47 Зидан: в матче с «Фиорентиной» Роналду показал, на что способен
03:57 Источник: Вендел, который интересен ЦСКА, подпишет контракт с «ПСЖ»
03:42 12-й гол Жо в сезоне обеспечил победу «Коринтианса» над «Шапекоэнсе»
03:06 Агент: «ПСЖ» связывался с «Ниццей» по поводу Сери, чтобы «поиметь» «Барселону»
02:43 Нагельсманн: при счёте 0:3 подумал, что «Хоффенхайм» мог бы сыграть и лучше
02:33 Витиньо: Щенников молодец, он реализует свои шансы
02:18 Тренер «Карабаха»: очень рады, что можем сделать нашу страну счастливой
02:07 Черчесов: Рауш с удовольствием откликнулся на приглашение в сборную России
01:42 Гол Роналду принёс победу «Реалу» над «Фиорентиной» в Кубке Сантьяго Бернабеу
01:30 Клопп: «Ливерпуль» должен был попасть в групповой этап ЛЧ, мы в восторге
01:22 Агент: Миланов очень хочет остаться в ЦСКА, надеемся на новый контракт
01:11 Роберто Карлосу грозит тюремное заключение из-за задержек по выплате алиментов
01:03 «Монако» согласился продать Мбаппе в «ПСЖ» за € 150 млн и одного игрока
00:57 Алдонин: смелые действия Щенникова в атаке приносят плоды ЦСКА
00:56 Бубнов: для групповой стадии Лиги чемпионов такой игры ЦСКА будет недостаточно
00:50 Бабаев: что делать Чалову? Может, ему стоит поговорить с Щенниковым
00:41 Гончаренко: теперь Щенников правильно располагается на поле
00:39 Бабаев: Вендел? Конкурировать сложно, когда появляются варианты с «ПСЖ» и «МС»
00:37 Гончаренко: наша задача — чтобы Чалов видел маленького вратаря и большие ворота
00:33 Гончаренко: разве ЦСКА вышел в групповой этап ЛЧ, чтобы кого-то бояться?
00:32 Бабаев: 5 раз подряд быть в групповом этапе ЛЧ — это большое достижение для ЦСКА
00:30 Бенито: сегодня ЦСКА показал другое лицо по сравнению с нашим первым матчем
00:26 «Ньюкасл» вылетел из Кубка лиги, уступив дома «Ноттингем Форест»
00:21 Сестра Роналду – о дисквалификации Криштиану: никто не уничтожит дитя божье
00:14 Гончаренко: ЦСКА полностью заслужил выход в групповой этап Лиги чемпионов
00:13 Тренер «Янг Бойз»: не возьму назад свои слова о том, что ЦСКА не машина
00:06 В. Березуцкий: все в ЦСКА в восторге от того, что у нас появился новый бомбардир
00:00 ЦСКА – «Янг Бойз»: «Чемпионат» начал прямой эфир пресс-конференции с Гончаренко
23 августа 2017, среда
23:54 Щенников: если честно, не знаю, как так стал забивать в этом сезоне
Все новости RSS
Партнерский контент