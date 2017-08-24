Месси в третий раз станет отцом

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси и его супруга Антонелла Роккуццо ждут прибавления в семье, сообщает AS.
Жена футболиста сборной Аргентины беременна, и он в третий раз станет отцом. У Месси уже есть двое детей – годовалый Матео и четырёхлетний Тьяго. Пол третьего ребёнка пока не известен.
В последние дни испанские СМИ делали акцент на том, что Месси всё ещё не продлил контракта с каталонским клубом. Руководство сине-гранатовых заявило, что официально о пролонгации соглашения будет сообщено в середине июля. Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу обсудит вопрос с Месси. Ранее сообщалось, что игрок договорился о продлении контракта до 2021 года. Действующее соглашение Месси в силе до лета 2018 года.