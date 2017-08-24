Зобнин и Зе Луиш продолжают тренироваться по индивидуальной программе

Сегодня, 24 августа, «Спартак» провёл тренировку, которая проходила сразу на двух полях: после разминки полевые игроки разбились на группы и выполняли упражнения на тактику, а вратари Артём Ребров, Александр Селихов и Александр Максименко занимались под руководством Джанлуки Риомми.
Занятие продолжалось около полутора часов и завершилось, как обычно, игрой на ограниченном участке поля. Полузащитник Роман Зобнин и нападающий Зе Луиш продолжают работать по индивидуальной программе, а травмированный в игре с «Арсеналом» хавбек Тимофеев отправился в Рим, где уже завтра ему будет сделана операция.
25 августа спартаковцы соберутся в Тарасовке, где у них запланировано получасовое теоретическое занятие, а затем тренировка. Заночуют футболисты на базе: в субботу тренировка назначена на девять утра, а в 11:30 красно-белые отправятся в аэропорт, откуда в 14:10 вылетят в Хабаровск, сообщает пресс-служба красно-белых.