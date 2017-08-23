СМИ: «Спартак» готов заплатить «Спорт Ресифи» € 3,5 млн за Эвертона Фелипе

«Спартак» близок к приобретению у бразильского клуба «Спорт Ресифи» полузащитника Эвертона Фелипе, утверждает Jornal do Commercio.
В начале августа сообщалось, что «Спорт Ресифи» отклонил предложение «Спартака». По информации бразильского издания, красно-белые улучшили предложение и готовы заплатить за 20-летнего футболиста € 3,5 млн, что устраивает «Спорт Ресифи».
Ожидается, что решающий раунд переговоров состоится 23 августа. Эту информацию подтвердил Эвертон Фелипе.
При этом в «Спорт Ресифи» сообщили, что на данный момент не получили официальное предложение от «Спартака».
Основная позиция Эвертона Филипе — правый вингер. В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии он принял участие в 17 матчах, забил 1 гол и сделал 2 голевых паса. «Спорт Ресифи» после 21 тура занимает девятое место в турнирной таблице.