Родионов: никаких конфликтов с руководством «Спартака» у Карреры на сегодня нет

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов рассказал о ситуации с трансферами и заявил, что у главного тренера красно-белых Массимо Карреры нет никаких конфликтов с руководством клуба.
«Хотелось бы расставить все точки над i. Не два и не три дня назад, а сразу после окончания чемпионата, в котором под руководством Массимо Карреры команда завоевала золотые медали, главный тренер получил полный карт-бланш на приобретение футболистов. Бюджет был озвучен, Каррера его знает. Подтверждением этого являются трансферы, которые уже осуществлены по настоянию главного тренера – Тигиева, Петковича и Пашалича. Если в прошлое летнее трансферное окно переходами занимался клуб, то в нынешнее всё поручено главному тренеру.
Никаких конфликтов с руководством клуба у Карреры на сегодня нет. Никакой блокировки денежных средств нет. Он очень хорошо проявил себя в сезоне-2016/17, и под его руководством команда пришла к чемпионству. Вполне логично, что трансферы доверили ему. Ничего в этом странного нет. Пора заканчивать с истерией, которая порядком надоела. «Источники, близкие к клубу...» Я – генеральный директор. И я – не «близкий», а источник. То, о чём я вам говорю, это и есть объективная ситуация. Никаких других версий не существует. Остальное – домыслы.
Осталось несколько дней до закрытия трансферного окна. И работа, естественно, продолжается. Но только по настоянию главного тренера в «Спартаке» могут ещё появиться новички. Позиции утверждены сразу после окончания чемпионата-2016/17. 21 мая закончился сезон, а 23-го состоялось заседание совета директоров, на котором было озвучено всё то, о чём я уже сказал», — сказал Родионов.