175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Каррера: уважаю руководство «Спартака» и не могу ставить ультиматумы

20 августа 2017, воскресенье. 22:39 Футбол

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в эфире программы «После футбола» рассказал о работе клуба на трансферном рынке и отметил, что не намерен ставить руководству клуба ультиматумы.

«Как должна проходить трансферная работа? Тренер должен сказать, на каких позициях нужно усилить команду, чтобы повысить качество игры. Возможно, назвать определённые имена игроков. Это внутренняя работа с клубом, достижение согласия. Я не менеджер, как в Англии, а тренер. То, что мне нужно и хочется сделать для клуба, должно быть согласовано и с руководством.

История с Наилем Измайловым? Считаю, то, что произошло с Измайловым, было недопониманием, которое возникло, вероятно, по той причине, что я не очень хорошо владею русским, а он не говорит по-итальянски. Мы прояснили наши позиции и стараемся сделать всё возможное в последние дни трансферного окна.

Говорите, Антонио Конте из-за разногласий с руководством «Ювентуса» покинул команду во время трансферного окна? Я бы никогда так не поступил. Я уважаю клуб, который доверил мне должность главного тренера, и постараюсь сделать всё возможное и невозможное. Я работаю в интересах клуба и не могу ставить ультиматумы. Я бы себе никогда этого не позволил», — сказал Каррера.

Каррера: «Спартак» проиграл «Локомотиву» не из-за того, что играл вдесятером
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак Антонио Конте Массимо Каррера Наиль Измайлов
Новости. Футбол
20 августа 2017, воскресенье
22:46 Кучу: «Ростов» готовился к «Краснодару» по матчам «Боруссии» Д Тухеля
22:39 Каррера: уважаю руководство «Спартака» и не могу ставить ультиматумы
22:36 Конте: игроки «Челси» в дерби сделали то же самое, что делали весь прошлый сезон
22:26 Каррера: надеюсь, «Спартак» меня не уволит
22:23 Каррера: «Спартак» проиграл «Локомотиву» не из-за того, что играл вдесятером
22:15 Каррера: жест Самедова, взявшего вину на себя, достоин уважения
22:11 Шалимов: честно, «Краснодар» ехал в Ростов выигрывать и, в принципе, мог
22:08 Кучук: «Ростов» и «Краснодар» понимали: кто забьёт, тот и выиграет матч
22:05 Лапорта: если мы хотим, чтобы Месси был счастлив, надо избавиться от Бартомеу
21:58 «Ростов» и «Краснодар» победителя выявить не сумели
21:50 Ригони, который близок к переходу в «Зенит», попрощался с «Индепендьенте»
21:30 Широков: мы получили Кокорина, которого давно ждали
21:23 Гунько: для «Спартака» и Кутепова очень важно, что он получил игровую практику
21:17 Конте: просил игроков «Челси» показать мне командный дух, и они это сделали
21:13 Видеообзор матча «Динамо» — «Уфа»
21:11 «Атлетик» не сумел обыграть «Хетафе», оставшийся вдесятером на 66-й минуте
20:59 «Кёльн» проиграл «Боруссии» М, Рауш был заменён в конце первого тайма
20:56 Гол Коларова принёс «Роме» победу над «Аталантой»
20:47 Почеттино: «Тоттенхэм» был лучше «Челси» по всем параметрам, но не повезло
20:46 «В чём сила, брат?», «выпьем за любовь», неудержимый Кокорин. Фото из Перми
20:43 Ташаев: думаю, «Динамо» потеряло два очка в матче с «Уфой»
20:38 «Бавария» сыграет с «РБ Лейпциг» во 2-м раунде Кубка Германии
20:30 Шунин: за «Спартаком» не следим, главное — идти вверх и не опускаться самим
20:24 «Милан» анонсировал трансфер форварда «Фиорентины» Калинича
20:15 Крик Зотова и сейвы Шунина — в фотообзоре «Динамо» — «Уфа»
20:11 Засеев: тренер ругал после матча, «Уфа» не в первый раз упускает победу в конце
20:05 В Италии утверждают, что «Спартак» ждёт решения Ньянга до 22 августа
20:03 Калитвинцев: сегодня оставили Погребняка вне заявки, время у Паши ещё будет
20:00 «Марсель» дома сыграл вничью с «Анже»
19:56 Калитвинцев: с уважением отношусь к «Уфе», но удовлетворения от этой ничьей нет
19:53 «Челси» обыграл «Тоттенхэм» на «Уэмбли», забив победный гол в концовке
19:46 Семак: Ванека заменили из-за проблемы с ногой, жалко его
19:41 Семак: обидно в конце пропускать, немножко «Уфе» не хватило
19:33 Источник: С. Гарсия расторг контракт с «Рубином» и близок к переходу в «Леванте»
19:24 Гол Зотова принёс «Динамо» ничью в домашнем матче с «Уфой»
19:09 Сиваков: «Зенит» победил, реализовав свой единственный шанс, — это класс игроков
19:07 Видео: Миранчуки вместе с болельщиками пожарили мясо
19:01 «Сьон» сыграл вничью с «Люцерном», Митрюшкин отыграл полный матч
18:57 Дубль Пантелеева помог «Спартаку-2» сыграть вничью с «Ротором-Волгоград»
18:34 Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Краснодара»
18:32 Полиция Стока: искали пропавшего человека по фамилии Озил. Вы его не видели?
18:30 «Депортиво» – «Реал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:15
18:28 Видеообзор матча «Амкар» — «Зенит»
18:14 Кокорин: играю на любимой позиции, где у меня всю жизнь получалось
18:05 Гаджиев: «Амкар» дал шанс «Зениту» один раз, и они его не упустили
Все новости RSS
Партнерский контент