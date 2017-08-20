Каррера: уважаю руководство «Спартака» и не могу ставить ультиматумы

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в эфире программы «После футбола» рассказал о работе клуба на трансферном рынке и отметил, что не намерен ставить руководству клуба ультиматумы.
«Как должна проходить трансферная работа? Тренер должен сказать, на каких позициях нужно усилить команду, чтобы повысить качество игры. Возможно, назвать определённые имена игроков. Это внутренняя работа с клубом, достижение согласия. Я не менеджер, как в Англии, а тренер. То, что мне нужно и хочется сделать для клуба, должно быть согласовано и с руководством.
История с Наилем Измайловым? Считаю, то, что произошло с Измайловым, было недопониманием, которое возникло, вероятно, по той причине, что я не очень хорошо владею русским, а он не говорит по-итальянски. Мы прояснили наши позиции и стараемся сделать всё возможное в последние дни трансферного окна.
Говорите, Антонио Конте из-за разногласий с руководством «Ювентуса» покинул команду во время трансферного окна? Я бы никогда так не поступил. Я уважаю клуб, который доверил мне должность главного тренера, и постараюсь сделать всё возможное и невозможное. Я работаю в интересах клуба и не могу ставить ультиматумы. Я бы себе никогда этого не позволил», — сказал Каррера.