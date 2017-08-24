Нойер: матчи «Баварии» с «ПСЖ» — это, конечно, бомба

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Мюнхенцы попали в группу В и сыграют с «ПСЖ» (Франция), «Андерлехтом» (Бельгия) и «Селтиком» (Шотландия).
«Выпал очень интересный жребий. Матчи с „ПСЖ“ — это, конечно, бомба. Я еще никогда не играл против „ПСЖ“ и буду с нетерпением ждать этих матчей. Против „Селтика“ тоже буду играть впервые. Стадион „Селтик Парк“ известен великолепной атмосферой. „Андерлехт“ — неприятный соперник, которого не стоит недооценивать. Они вполне могут огорчить любой клуб с большим именем. Мы должны быть к этому готовы», — цитирует Нойера сайт «Баварии».
Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов сезона-2017/18