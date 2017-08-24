Паредес: с каждым матчем «Зенит» становится более сплочённой командой

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес прокомментировал домашнюю победу над «Утрехтом» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы и выход в групповой этап турнира. Футболист выразил мнение, что команда с каждой проведённой игрой становится всё сплочённее.
«Хотели забить, но это было тяжело. Мы много работаем над тем, чтобы быть командой. С каждым матчем наша команда становится более сплочённой», – передаёт слова Паредеса корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
«Зенит» проиграл «Утрехту» в первом матче со счётом 1:0, а в ответной игре победил 2:0, забив победный мяч в дополнительное время.
«Зенит» выиграл у «Утрехта» и вышел в групповой этап ЛЕ благодаря дублю Кокорина