Определились все участники и состав корзин перед жеребьёвкой группового этапа ЛЕ

В Лиге Европы сезона-2017/18 завершились все матчи раунда плей-офф, по итогам которого окончательно определились все участники группового этапа турнира и состав корзин перед жеребьёвкой.
Российские «Зенит» и «Локомотив» попали в первую и вторую корзины соответственно. Корзины жеребьёвки группового этапа Лиги Европы выглядят следующим образом:
1-я корзина: «Арсенал», «Зенит», «Лион», «Динамо» Киев, «Вильярреал», «Атлетик», «Лацио», «Милан», «Виктория Пльзень», «Ред Булл Зальцбург», «Копенгаген», «Брага».
2-я корзина: «Стяуа», «Лудогорец», БАТЭ, «Эвертон», «Янг Бойз», «Марсель», «Реал Сосьедад», «Маккаби» Тель-Авив, «Локомотив», «Аустрия», «Герта», «Ницца».
3-я корзина: «Астана», «Партизан», «Хоффенхайм», «Кёльн», «Риека», «Витория Гимарайнш», «Аталанта», «Зюлте-Варегем», «Заря» Луганск, «Русенборг», «Шериф», «Хапоэль» Беэр-Шева.
4-я корзина: «Аполлон» Лимасол, «Истанбул ББ», «Коньяспор», «Витесс», «Славия» Прага, «Црвена Звезда», «Скендербеу», «Злин», АЕК Афины, «Лугано», «Вардар», «Эстерсунд».
Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы состоится в пятницу, 25 августа.